الدولار يخسر 5 قروش والذهب 33 جنيها في أسبوع

خسر الدولار مقابل الجنيه 5 قروش في البنوك وشركات الصرافة، فيما فقد الذهب 33 جنيهًا خلال 7 أيام.

ويباع الدولار بـ15.70 جنيه مقابل 15.75 جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 5 قروش، في البنوك وشركات الصرافة الأسبوع الماضي، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.70 جنيه مقابل 15.75 جنيه الأسبوع الماضى .

وجاء بنك "التنمية الصناعية" في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باع بنكين الدولار بأقل سعر، وهما "المصرف العربي الدولي، hsbc" بـ15.58 جنيه للشراء، مقابل 15.68 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، و"قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.44 جنيه، في بنك" التنمية الصناعية ""، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.69 جنيه في بنك "التنمية الصناعية ".

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إنَّ تراجع الدولار والأسعار العالمية لعدد كبير من السلع والمنتجات أسهم في حدوث استقرارا فى السعر.

ولفت إلى توافر المعرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود في السوق المحلي.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنَّ تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.

وفى السياق نفسه، تراجعت أسعار الذهب وبلغ عيار 24 نحو 950 جنيهًا مقابل 983 جنيهًا الأسبوع الماضي أي بفارق 33 جنيهًا.

إذ سجّل عيار 24 محليًا نحو 950 جنيهًا مقابل 983 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما سجل عيار 21 نحو 831 جنيهًا، وعيار 18 نحو 712 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6.653 جنيه.

وعانى الذهب من التذبذب خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الذهب تارة وانخفض تارة أخرى، والارتفاع جاء بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لـ"كوفيد -19"، في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وجاء سعر الأوقية بـ1886.20 دولار للأوقية، ونزل الذهب 4.6% يوم الاثنين الماضي، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية "فايزر" أنّ لقاحها لـ"كوفيد -19" فعال بنسبة تفوق 90% حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

كما أرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، الارتفاع إلى البورصات العالمية، واصفًا ما يحدث بـ"الارتباك" الذي يؤثر على المبيعات، كما أنّ الذهب سلعة عالمية حساسة تتأثر بالأحداث العالمية.

وأشار إلى أنّ هذه مرحلة جني الأرباح للمضاربين بالبورصات العالمية، بعد طرح كميات كبيرة منه خلال اليومين الماضيين، متوقعًا ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.