إسلام إبراهيم عن التعليقات على انفصال تامر حسني وزوجته: شيء مقزز

تفاعل الفنان إسلام إبراهيم، مع الجدل المثار حاليًا بشأن الخلافات بين الفنان تامر حسني، وزوجته المغربية الفنانة بسمة بوسيل، بعد إعلان الأخيرة انفصالهما.

وحرص الفنان إسلام إبراهيم، على أن يكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن بعض التعليقات التي تنال من تامر حسني وزوجته، قائلًا: "التنمر اللي حاصل على تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد دخلت على خط أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وذلك بكتابة تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، وقولها: حرام والله، وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا.

واستطردت الفنانة أحلام، قائلة: لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل، حرام ثمان سنين وأطفال، صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها وإجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة.

وتعود الأزمة بين تامر حسني، وزوجته بعدما أُرسل للفنانة المغربية بسمة بوسيل، من رقم مجهول عبر هاتفها المحمول، عدد من الصور لزوجها في إحدى الحفلات، لم تعجبها وتسببت في إغضابها، وحدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

وعبر حسابها بموقع انستجرام، أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بعد أكثر من 8 سنوات زواج، ونشرت "استوري" عبر صفحتها على "إنستجرام"، قالت فيها: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت بسمة بوسيل، قائلة "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".