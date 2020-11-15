الموسيقار حسن شرارة يجري قسطرة بالقلب بأحد مستشفيات القاهرة

يجري الموسيقار الكبير حسن شرارة، بعد قليل، عملية قسطرة بالقلب بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

يرافق الموسيقار الكبير خلال رحلته المرضية بالمستشفى عددا من أفراد أسرته على رأسهم نجله الموسيقار أحمد شرارة.

حسن شرارة واحد من أهم عازفي الكمان في مصر والوطن العربي، ويعتبر من الشخصيات المهتمة بالموسيقى العربية وتطويرها، مستعينا بدراسته الأكاديمية التي بدأها في الكونسرفتوار بالقاهرة، وبعد ذلك حصوله على درجة الدكتوراه من كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، ليعين معيدا بالكونسرفتوار حتى وصوله إلى عميد المعهد.

وقال عن بداية مشواره مع الموسيقى لـ"الوطن" :"بعد تخرجي من معهد الكونسرفتوار في القاهرة سافرت إلى موسكو في عام 1971 لتحضير الدراسات العليا هناك في معهد تشايكوفسكي، الذي يعتبر واحدا من أعرق المعاهد في العالم، وتخصصت في دراسة آلة الكمان، وفي ذلك الوقت لم يكن متاحا في القاهرة الدراسات العليا مثل الآن، ولعل هذا من حسن حظي، فالسفر إلى موسكو جعلني أتعلم من كبار أساتذة العالم في الموسيقى".

وأضاف: "وفي عام 1976 عدت للقاهرة، وبعد أدائي للخدمة العسكرية عينت معيدا بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة، وبدأت التدريس لطلبة المعهد على آلتى الكمان والفيولا، وفى هذا الوقت بعد أن قام الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس، بمن فيهم الموسيقيون، أتيحت لى تلك الفرصة لأتدرج فى الوظيفة حتى وصولى لرئيس قسم الوتريات، وبعد ذلك عميد المعهد، وخلال عملى بتلك الفترة مع آخر الثمانينات نفذت اللائحة الجديدة بإنشاء الدراسات العليا بالمعهد، وبذلك الوقت أسست العديد من الفرق، وكان من ضمنها أوركسترا الكونسرفتوار".