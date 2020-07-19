أغنية رومانسية.. تعاون جديد بين نداء شرارة وأحمد حسن راؤول

انتهى الشاعر أحمد حسن راؤول من عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة الأردنية نداء شرارة لطرحه خلال الفترة المقبلة.

أوضح راؤول لـ"الوطن"، أن الأغنية ستكون رومانسية وسيلحنها ويوزعها الفنان اللبناني جان ماري رياشي.

يذكر أن راؤول ونداء تعاونا من قبل فى أغنية "حبيتك بالتلاتة"، وهى من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي، والتى وصل عدد مستمعيها إلى أكثر من 50 مليون مستمع.

وكانت المطربة نداء شرارة طرحت مؤخرا، أغنية سنجل تحمل اسم "شروط"، من كلمات إيهاب غيث، وألحان محمود أنور، وتوزيع جان مارى رياتشي.

وكانت المطربة نداء شرارة طرحت أيضا، في شهر رمضان الماضي ، دعاء دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.