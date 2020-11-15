خبير عن انخفاض أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي: إنتاج ليبيا السبب

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا كبيرا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل خام غرب تكساس الأمريكي انخفاض بقيمة 2.41% ليصل سعره إلى 40.12 دولار للبرميل يوم الجمعة بعد أن وصل سعره إلى 40.45 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وانخفضت أسعار خام برنت العالمي بنسبة 1.72% ليسجل 42.78 دولار للبرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بالرغم من ارتفاعه إلى 45.24 دولار للبرميل الأربعاء الماضي.

ومن جانبة، قال حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والخبير البترولي، إن أسعار النفط تتأثر بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية في العالم كله، بجانب الأخبار الخاصة باكتشاف لقاح فيروس كورونا.

وأضاف "الغزاوي"، لـ"الوطن"، أنه حسب البيانات الدولية فإن أسعار النفط لن تتعافى بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي 2020 بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، كذلك انتشار فيروس كورونا في العالم بشكل كبير وعودة الموجه الثانية بشكل أكثر شراسة من السابق وهو ما أثر علي عدد كبير من الدول الأوروبية والتي تعتبر أكثر المناطق استهلاكا للنفط.

وأشار إلى أن عودة إنتاج النفط في ليبيا له تأثير كبير على أسعار النفط عالميا خاصة بعد توقفها عن الإنتاج منذ أشهر عدة بسبب التدخلات التركية والأزمة التي حدث خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أن إنتاج ليبيا ارتفع بشكل غير متوقع، حيث وصل من "صفر إنتاج" إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من نسبة التخمة في المعروض وزيادته في الوقت الذي يعاني منه السوق من قلة في الطلب بشكل عام نظرا لانتشار فيروس كورونا، وعودة الدول لاتخاذ قرار الإغلاق مرة أخرى.