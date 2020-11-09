توقعات بارتفاع أسعار النفط بسبب الشتاء

شهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي إلى 37.14 دولار للبرميل، لكن الأسعار عادت اليوم للارتفاع تيسجل 38.48 دولار للبرميل، بعد أن تزامنت هذه الانخفاضات مع أيام الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما انخفض سعر البرميل من خام برنت العالمي خلال الأيام الماضية إلى 39.36 دولار، لكنه ارتفع اليوم ليصل إلى 41.20 دولار للبرميل.

من جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الأحدث الأخيرة في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية وفور جو بايدن لا تؤثر بأي شكل على الأسعار.

وأضاف "القليوبي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة طبقًا للمخزون الاستراتيجي لكثير من الدول الأوروبية، والتي يعتمد الاستهلاك فيها بشكل كبير على الطقس، موضحًا أن الطقس البارد حاليًا في أوروبا يزيد من الطلب على الوقود والنفط، وستحتاج هذه الدول إلي تخزين النفط مرة أخرى لاستهلاكه خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن التخمة الحالية من النفط في السوق العالمي تصل إلى 9.5 مليون برميل، سيتم تقليصها الفترة المقبلة نظرًا لزيادة الطلب بسبب قدوم فصل الشتاء.

وأوضح انه من المتوقع أن يصل سعر النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى 47 دولارًا للبرميل، لافتًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار من قبل منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج فإن ذلك سيقلل من التخمة في المعروض، كما أن زيادة الطلب ستؤدي لرفع الأسعار وانتعاش السوق مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تقرير لها، إن معدل إنتاج النفط عالميا انخفض خلال شهري مايو ويونيو.

وأضافت "أوابك" أن معدل الإنتاج انخفض بنسبة 0.9% من شهر مايو حتي يونيو من العام الجاري، مشيرة إلى أن إنتاج النفط في أوروبا انخفض بنسبة 0.8% من شهر مايو حتي يونيو.

وقالت في تقرير سابق لها إن معدل الاكتشافات البترولية العالمي انخفض بشكل كبير ووصل إلي أدني مستوي له منذ مطلع القرن الـ21.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الاكتشافات البترولية التي تحققت في العالم خلال النصف الأول من 2020 بلغ نحو 4.9 مليار برميل نفط، وذلك بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد علي عمليات الاستكشاف والحفر.

ولفت التقرير إلى أنه تم تحقيق 38 اكتشافًا في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل بكثير من الفترة المماثلة للعام الماضي، والتي تم فيها اكتشاف 54 كشفًا.