السعودية عن حظر الأسلحة الألمانية: لا نحتاج معدات عسكرية منهم

أطلقت السعودية، اليوم الأحد، تصريحات نارية بشأن الحظر الذي تفرضه ألمانيا بشأن تصدير أسلحتها للمملكة.

وانتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده، واصفا أياه بأنه "خطأ" و"غير منطقي"، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأكد الجبير أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى، وأن بلاده لا تحتاج إلى معدات عسكرية ألمانية.

وقال: "أعتقد أن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن غير منطقية وخطأ، لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة، إنها حرب أجبرنا على خوضها".

وتابع عادل الجبير في تصريحاته: "يمكننا شراء أسلحة من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك، القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقا بالنسبة لنا". كما أكد "أن السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة". مضيفا: "أنا فقط أقول إن الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور متوازن".

وكشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في شهر مارس 2020، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، تمثل أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم، خلال خمس سنوات (من 2015 إلى 2019).

وكانت ألمانيا قد أصدرت في نوفمبر 2018 قرارا تم بموجبه وقف الصادرات من الأسلحة إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن، وتحاول جهات ألمانية بذل جهود، بعيدا عن الأنظار، لإعادة العلاقات بين برلين والرياض إلى طبيعتها، حسبما ذكر تقرير مجلة "شبيجل" الألمانية.