سارة طرابيك تحيي الذكرى الخامسة لزوجها: "يا ريت تدعوله بالرحمة"

أحيت سارة طرابيك، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، الذكرى الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت: "تمر الأيام وتمضي السنون ويبقى في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".

وأضافت "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمني الصبر والسلوان يارب".

سعيد طرابيك بدأ مشواره الفني في أواخر ستينات القرن العشرين، وعمل بالمسرح والتليفزيون والسينما، وارتبط الفنان سعيد طرابيك بالفنان عادل إمام، حيث مثل معه العديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" عام 1976، شارك أيضًا بأدوار ثانوية في كثير من الأعمال منها مسلسل "الكبير أوي" وفيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "وش إجرام" عام 2006.

يعتبر سعيد طرابيك من أكثر الممثلين عملاً مع الفنان عادل إمام حيث أنه شاركه التمثيل في معظم أعماله.

ومن جانبها وجهت "سارة" أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك الشكر للقضاء المصري بعدما أثبت براءة زوجها من تهمة تزوير إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه بعد وفاته.

وقالت أرملة طرابيك في منشور على صفحتها بـ"فيس بوك": "الحمد لله وما النصر إلا من عند الله، في بداية كلامي أتوجه بالشكر إلى القضاء المصري العادل الذي أثبت براءة زوجي سعيد طرابيك رحمه الله".

يذكر أن الفنان سعيد طرابيك كان قد تزوج سارة في عام 2015 قبل وفاته بشهور قليلة في 15 نوفمبر من نفس العام.