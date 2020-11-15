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تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لـ"داعش" لـ12 ديسمبر

كتب:

هيثم البرعى
02:00 م | الأحد 15 نوفمبر 2020
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش" واعتناق أفكاره التكفيرية، لجلسة 12 ديسمبر المقبل، لفض الأحراز.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول أنضم لجماعة إرهابية "داعش"، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتلقى تدريبات عسكرية على يد عناصرها، وأسس وتولى قيادة في جماعة أخرى تابعة لذات التنظيم، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع، انضموا للجماعة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي اضطلع بتأسيسها وقيادتها المتهم الأول، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

كما انضم المتهم الثالث أيضا لجماعة إرهابية، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى في كنفها تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها.

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