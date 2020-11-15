مصرع شخص في حريق نشب بمنزل شمال أسوان

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، فى حريق نشب داخل منزل بمنطقة الجزيرة شمال مدينة أسوان، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على النيران.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال حريق بمنزل بمنطقة الجزيرة شمال أسوان.

وعلى الفور، توجهت قيادات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء نجحتا في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص يدعى "علي. ع . م"، 80 سنة، متأثرًا بالحريق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.