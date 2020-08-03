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السيطرة على حريق نشب في منزل بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
06:44 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمنزل أرضي بشارع عباس فريد بمدينة أسوان.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فإنه أثناء المرور اليومي لمصطفى حزين رئيس حي غرب،  لاحظ صعود أدخنة سوداء من شارع عباس فريد، وبالتوجه لمكان الأدخنة وجد حريقًا بمنزل عبارة عن دور أرضي بشارع متفرع من عباس فريد، وتم الدفع بعربتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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