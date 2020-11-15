رامي رضوان ينفي إصابته بكورونا: "عندي شوية برد خفيف"

قال الإعلامي رامي رضوان إنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وإنما مصاب بنزلة برد خفيفة.

وكتب رامي رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "جالي شوية برد خفيف.. رشح وهيتلم بإذن الله المشكلة إنه شبهني، كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام، وتعجب يا ياخد بعضه ويديها أو 10 خطوات للخلف در".

وأضاف، "رغم إني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة، والله برد عادي يا أخوانا، من بتاع زمان اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه (ياعم ولا يهمك دا شوية برد)".

وتابع، "تقوموا واخدينه بالأحضان والبوس، بس مش هلومهم بصراحة أنا لو مكانهم هعمل كدة وأكتر، ولأني البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنعمة".

وانهالت التعليقات على رامي رضوان، حيث تمنى له الجميع السلامة والشفاء، وعلق "رضوان" على التعليقات قائلاً، "الله يسلمكم جميعا، أول مرة بسبب دور برد يجيلي كم السلامات دي تسلموا جميعا من أي شيء" .

وكان الظهور الأخير للإعلامي رامي رضوان في حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، وظهر "رضوان" من خلال الصور برفقة كل من العروسين، وزوجته الفنانة دنيا سميرغانم، والفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، والفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما منذ أسبوع، والحفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء، وقد حرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن.