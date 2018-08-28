علق الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، على الأزمة الدائرة في الساعات الأخيرة بين اللاعب محمد صلاح ووكيله من جهة واتحاد الكرة المصري من جهة أخرى، وقال إنه يرى أنها ليست أزمة بل "سوء تفاهم".

وتابع: "لهجة التعالي واضحة بين الطرفين، ورغم ذلك اتحاد الكورة يرفض الرد على طلبات أو مقترحات صلاح بالنسبة له وللمنتخب، وهى كلها مقترحات ممكن النظر فيها أو رفضها من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف "رضوان" أن صلاح كشف لنا ما طلبناه بعد عودة المنتخب من "مونديال روسيا" وهو توضيح العشوائية التي سادت معسكر المنتخب، مؤكدا أن صلاح أوضح ما هو معروف للجميع، فالمعسكر كان مفتوح للزيارات حتى السادسة صباحا، وغرف اللاعبين كانت تستقبل الزائرين ومن يريدون التصوير طوال الوقت، وهذا بالطبع أثر على أداء المنتخب بشكل عام.

وهناك أزمة بين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم تعود إلى عدة أشهر، بدأ التصعيد الأخير فيها بتغريدة لصلاح يقول فيها إن الاتحاد "يتجاهل رسائله"، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد لاحقا قائلا إنه لم يتلق أي اتصالات أو رسائل من أي من لاعبي المنتخب المصري، وبالأخص من جانب محمد صلاح، ووجه الاتحاد المصري انتقادات "ثقيلة" لمحاميه ووكيل أعماله رامي عباس.

ورد النجم المصري محمد صلاح على اتحاد الكرة في 3 مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وتطرق لبعض "المطالب" التي أرسلها للاتحاد ،وأكد أنه لا يرغب بالحصول على "حراسة شخصية" له وحده، بقدر رغبته بتوفير الحراسة والأمان للمعسكر بشكل كامل، حتى يتسنى له الحركة بحرية داخل المعسكر.

وضرب صلاح كمثال منعه من قبل المسؤولين في المنتخب من النزول لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، في مايو الماضي، بسبب "تواجد عدد كبير من الأشخاص في قاعة الطعام بالفندق"، وهو أمر لم يتقبله، كما أبدى استياءه من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه النجم المصري تماما.

وتعود الأزمة إلى عدة أشهر، وتحديدا عندما قرر الاتحاد إلصاق صورة صلاح على الطائرة التي ستقل المنتخب إلى روسيا بجوار شعار شركة الاتصالات الراعية للفريق، بما يتعارض مع عقد رعاية بين اللاعب وشركة اتصالات أخرى، مما وضع هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعبيه الموسم الماضي، وسط عاصفة "إعلانية" لا يد له فيها، وعرضه لغرامات مادية كبيرة.