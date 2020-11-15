التضامن: حقوق المتقدمين لحج الجمعيات العام الماضي محفوظة للموسم المقبل

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن الذي قدم على حج الجمعيات الأهلية العام الماضي، محفوظ حقه للعام الجديد، وسيتم ترحيل طلبه تلقائيا، إلا اذا قدم اعتذاره، مشيرا إلى أن ذلك القرار، تم اتخاذه مع إلغاء الحج العام الماضي، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وارتفاع أعداد الإصابات.

استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات

وأضاف عبدالموجود لـ"الوطن"، أنه تم استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات، التي بدأت خلال شهر فبراير الماضي، وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا، وما شهده موسم الحج الماضي، من صدور قرار من المملكة العربية السعودية، باقتصار موسم الحج لعام 2020، على حجاج الداخل، في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

اختيار الأفضل من بين المتقدمين لتأهيلهم

ولفت إلى أن الهدف من استئناف الاختبارات، يأتي في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ/ 2021، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين، حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم، ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية، بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج المقبل.

اختيار 270 مشرفا وانتظار قرارات السعودية

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم، يبلغ 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات الادارية والدينية أونلاين، لافتا إلى أنه يتم إجراء مقابلة شخصية من خلال لجنة مشكلة.

وأشار إلى أن المقابلة الشخصية، بها عضو مجلس أمناء المؤسسة ودكتور طبيب، وشيخ من دار الإفتاء المصرية، وخبير تنمية بشرية وسلوكية، وهناك درجة للسن، ودرجة للإجابة على الأسئلة، ومن يحصل على أعلى الدرجات، يتم اختياره، موضحا أنه سيتم اختيار 270 مشرفا، وتجهيزهم وتدريبهم، وانتظار قرارات السعودية، وتحديد الحصة والأعداد، والشخصيات الذين يتم استبعادها.