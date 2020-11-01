"الحج السعودية": ننتظر المعتمرين المصريين ونخدمهم بعيوننا

قال المهندس هشام عبد المنعم سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن هناك فرحة في العالم العربي والإسلامي لاستقبال أول رحلة عمرة، بعد الانقطاع بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لخطة وزارة الحج والعمرة السعودية، وسط تطبيق جميع البرتوكولات الصحية.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أن المرحلة الثالثة من الإجراءات التي تتخذها السعودية هدفها عودة جميع المعتمرين الذين يؤدون مناسك العمرة بسلامة كامل، مؤكدًا أنه لا توجد أي قيود على المعتمرين المصريين متابعا: "إخواننا ننتظرهم لنخدمهم بعيوننا".

وأوضح "سعيد"، أن المعتمر يحب عليه الاعتزال الصحي لمدة 3 أيام عند وصوله المملكة العربية السعودية ومن خلال تطبيق "اعتمرنا" يتحدد له موعد الإحرام والطواف للتنسيق بين المعتمرين، مشيرًا إلى وجود مرافق مرشد لكل مجموعة يساعد المعتمرين ويحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الاحترازية الطبيعة لفيروس كورونا.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إلى أن العمرة مفتوحة لكل المسلمين من جميع أقطار العالم مع الاشتراط على أن يكون المعتمر من عمر 18 حتى 50 عامًا فقط، وإحضار شهادة PCR من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.