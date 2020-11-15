خالد زكي لـ"الوطن": أنا الحمد لله كويس واتفاجئت بشائعة مرضي

نفى الفنان خالد زكي ما تردد منذ ساعات عبر السوشيال ميديا، عن شائعة بشأن مرضه.

وقال خالد لـ"الوطن": "أنا الحمد لله كويس وبكلمكم أهوه، صحيت من النوم فجأة، لقيت سيل من الاتصالات ومداخلات في التلفزيون للاطمئنان على صحتي".

وأضاف خالد، أشكر كل من اهتم وسأل عني، لنفي هذه الشائعة السخيفة، التي لا أعلم ما الغرض منها ومن مصدرها؟

ويواصل زكي: "لا يوجد لدي أي حسابات على السوشيال ميديا لا فيس بوك ولا إنستجرام، لذلك علمت بشائعة مرضي من خلال عدد الاتصالات التي انهالت علي من الصبح"

وقال الفنان خالد زكي، إنه لم يقدم أي أعمال سينمائية بعد فيلمه "طباخ الرئيس" مع الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك خلال لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح زكي، أنه عُرض عليه 10 أفلام سينمائية بعد فيلم "طباخ الرئيس"، لكنه رفضها، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للبطولة المطلقة، لكنه يحب البطولة الجماعية المشتركة، وأنه شارك في مسلسل "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام معتبرًا أن دوره كان مكتوبا بشكل كوميدي.

وأشار زكي، إلى أنه شعر بسعادة لا توصف لمشاركته في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام، وأنه كان يحلم بالتمثيل مع الزعيم.

وكشف زكي، عن سبب قلة ظهوره في وسائل الإعلام، قائلًا إنه لا يحب أن يتواجد إعلاميًا إلا للحديث عن عمل فني قدمه أو برنامج قوي يستطيع من خلاله الإدلاء بتصريحات جديدة ومهمة.وأضاف خلال حوار سابق مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "لا أحب التواجد لمجرد التواجد، فأنا كبرت في السن، وحتى عندما كنت شابًا لم أكن كثير الظهور في البرامج التلفزيونية".