اللجنة الوطنية تعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي في القاهرة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في 13 محافظة كان 31 مليون و48 ألفا و127 شخصا، وعدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و89 ألفا و111 ناخبًا بنسبة 29.5%.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان داخل مصر، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 ملايين و832 ألف و214 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956 ألف و952 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة بنظام القوائم 7 ملايين و730 ألف و456 صوتًا وعدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم مليون و558 ألف و710 صوتًا.

وتابع: "تم اعتماد فوز كل من، أولًا بالنسبة للمقاعد الفردية محافظة القاهرة دائرة الساحل، أبانوب عزت عزيز معوض، وعن دائرة روض الفرج محمد عبدالرحمن راضي، ودائرة الزاوية أمين محمد علي مسعود وعمر محمد رحيم، ودائرة أول مدينة نصر محمد مصطفى مصطفى سلام، وطارق عثمان أحمد شكري، ودائرة التجمع الخامس محمد السيد محمد سليمان ومحمد شديد لبيب الحناوي".

وأردف: "في دائرة السلام أول شريف الورداني محمد وأحمد إسماعيل محمد أحمد، وفي دائرة عين شمس محمد سعيد سليمان الكومي وصفوت قليني، ودائرة المطرية وائل إبراهيم غريب علي وأحمد عبدالفتاح محمد عباس، وفي دائرة المرج أحمد علي إبراهيم محمود، ودائرة الجمالية فيها حسام محمد زكي إبراهيم، وفي دائرة عابدين أشرف محمود إبراهيم حاتم، وفي دائرة السيدة زينب الطاهر عبدالحميد محمود سليم، ودائرة الخليفة سيد حنفي طه محمد، ودائرة مصر القديمة خالد علي، ودائرة البساتين خالد عبده طنطاوي وحشمت إسماعيل محمود، وفي دائرة المعادي أحمد عبدالرؤوف الطيبي، وفي دائرة حلوان عيد حماد محمد عيد".

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