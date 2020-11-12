"الوطنية للانتخابات": انتهاء فترة طعون الجولة الثانية.. والنتيجة "الأحد"

قالت مصادر بـ«الوطنية للانتخابات»، إن الهيئة ستعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الأحد المقبل، فى مؤتمر عالمى بمقر مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدة أنها حددت آخر موعد لتلقى التظلمات بعد 24 ساعة من إعلان الحصر العددى فى الدوائر العامة بالمحافظات التى تمت فيها الانتخابات، ثم حددت 24 ساعة أخرى لنظر هذه الطعون على أن يتم رفعها للهيئة، التى تُبلغ المتظلم بنتيجة التظلم الذى تقدم به.

وأوضحت المصادر أن «الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فى الطعون التى تقدم بها المرشحون حتى هذه اللحظة لم تؤثر على العملية الانتخابية أو على الفرز المبدئى للأصوات فى اللجان العامة، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاماً جديدة خلال الساعات المقبلة، والتى سيتم النظر فى هذه الأحكام وتنفيذها بالكامل».

وأشارت، إلى أنها تلقت عدداً بسيطاً من الشكاوى خلال الجولة الثانية لانتخابات النواب جميعها، والتى أجريت فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية وهى: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء» خلال يومى 7 و8 نوفمبر الماضيين.

"الهيئة": 12 ألف قاضٍ شاركوا في الإشراف على الانتخابات.. و250 مؤسسة مجتمع مدني راقبوا عليها

وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات تمت تحت إشراف أكثر من 12 ألف قاضٍ، فضلاً عن مراقبة أكثر من 250 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية مقسمة إلى 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية و3 مجالس حقوقية، هذا بالإضافة إلى تغطية واسعة من جانب الصحفيين والإعلاميين الذين وصل عدد وسائل الإعلام المحلية لـ51، والدولية لـ153، والذين أشادوا بالعملية الانتخابية والإجراءات التأمينية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكدت المصادر أن الهيئة تنتظر انتهاء جميع الطعون التى تقدم بها المرشحون لمحكمة القضاء الإدارى على انتخابات المرحلة الثانية فى الداخل والخارج، والتى يقوم القضاء الإدارى بنظرها الآن.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، بمجلس الدولة، اليوم، حكمها فى 6 طعون محالة إليها من المحافظات، خاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى. وكانت المحكمة قد أصدرت أمس العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنين آخرين، وأرجأت الفصل فى 6 طعون أخرى لجلسة اليوم.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، الأحد الماضى، عدداً من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعناً بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائى بنظر 60 طعناً، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل فى موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى بنجاحهم، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل فى مدى صحة العضوية من عدمه طبقاً للقانون والدستور، لاكتسابهم مركزاً قانونياً.

وقضت المحكمة فى طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون. ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد فى إحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون فى البحيرة، و7 طعون فى الإسكندرية، وطعنان فى قنا، ومثلهما فى الفيوم وأسوان، و3 طعون فى البحر الأحمر، وطعن واحد فى الأقصر، وطعن واحد فى مطروح، و5 طعون فى سوهاج، و3 طعون فى بنى سويف، و4 طعون فى أسيوط.