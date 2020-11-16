"لطمة وكاس ويسكي" تفاصيل إلقاء ثري بالتجمع لعشيقته من الطابق السابع

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل فتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها على يد عشيقها الثرى الذى ألقاها من شقته فى الطابق السابع لتسقط جثة هامدة وسط الشارع.

وذكرت التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة أن الشاب "ح.أ" 33 عاما، كان يرتبط عاطفيا بالفتاة منذ فترة طويلة، واتفقا على الزواج عدة مرات لكنه كان يخلف وعده معها ويختلق الأعذار، بحجج مختلفة.

وأضافت التحريات أنه خلال تلك الفترة حدثت تجاوزات بينهما، لدرجة أنه أقام علاقة معها وهو ما تسبب فى طلب الفتاة المتكرر الزواج منه والإلحاح عليه لكنه تشاجر معها وأخبرها أنه غير مضطر للزواج من فتاة سلمت له نفسها.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب ذلك قاطعته الفتاة وهجرته تماما، لكنها اشتاقت إليه بعد فترة وتوجهت إليه فى شقته وقضيا ليلة معا، وخلال تلك الليلة طلب منها أن تعذره لأن ظروفه لم تكن تسمح بالزواج وأنه يخطط للزواج منه خلال فترة قريبة.

ووفقا للتحريات فقد سافر الشاب خارج البلاد وعقب عودته اتصل بها وتقابلا فى شقتها فطلبت منه مجددا الزواج فأخبرها أنه سيرتب الأمر لذلك ، ثم اتصل بها بعد أيام وطلب منها أن تستعد لعقد قرانهما، وفى اليوم المحدد توجه لها فى شقتها وكان معه زجاجة ويسكى، وأخبرها أن المأذون فى الطريق، وخلال حديثهما تهجم عليه وأخبرها أنها ساقطة وأنه لن يتزوج منها بل سيدعو أصدقاءه لإقامة علاقة معها فلطمته على خده ثم سكبت فى وجهه كأس ويسكى فاستشاط غضبا وحملها وألقاها من الشرفة لتسقط قتيلة فى الحال.

وعثر المارة على الجثة وأبلغوا الشرطة التى انتقلت لموقع الجريمة وعثرت على جثة لفتاة في منتصف العشرينيات من العمر ومصابة بكسور في مختلف أنحاء الجسم، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.