إحالة المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس للمفتي والحكم 5 نوفمبر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بإحالة أوراق أحد المتهمين في واقعة قتل معاون مباحث مركز بلبيس، النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم، وقررت المحكمة، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبرهيم عبد الحي، وسكرتارية محمد فاروق، تحديد جلسة 5 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2019 عندما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان أمني، أنه فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية، التي تسببت في استشهاد الملازم أول "عمر ياسر عبد العظيم"، من قوة مديرية أمن الشرقية، أثناء قيامه بمطاردتهم عقب سرقتهم سيارة أحد المواطنين بالإكراه، فقد جرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الشرقية.

وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم "محمود م. ح."، وشهرته "محمود الزونجي"، 34 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، سبق اتهامه في 14 قضية، تنوعت بين قتل وسرقة بالإكراه مخدرات وسلاح واستعراض قوة، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى 14 قضية، إضافة إلى "محمد م. ح."، شقيق الأول، وشهرته "محمد الزونجي"، 32 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 10 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"إسلام أ. ع."، وشهرته "إسلام الأم"، هارب، 35 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة، و"محمود ع. ع."، وشهرته "محمود العصلوجي"، 30 سنة، عاطل، مقيم بناحية "لكتيبة"، مركز بلبيس، و"رمضان أ. م."، وشهرته "رمضان أبوعيسى"، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتى قتل ومخدرات.

وبتكثيف التحريات، تمكن فريق البحث من تحديد موقع اختباء المتهمين في إحدى مزارع الدواجن المهجورة، بناحية كفر "محمد جاويش"، دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وفور وصول رجال الأمن بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات متصلة، مما أسفر عن مصرع المتهم الأول والثاني والرابع والخامس واثنين من معاونيهم، هما "عصام ع. م."، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومجهول جارٍ تحديد هويته.