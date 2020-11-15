رغم انتهاء الإيقاف.. الحكم في طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها 29 نوفمبر

رغم انتهاء إيقاف الإعلامية ريهام سعيد رسميا، يوم 28 سبتمبر الماضي وأحقية عودتها إلى تقديم البرامج التليفزيونية، بعد تنفيذها قرار عدم الظهور الإعلامي لمدة عام، بناءً على قرار نقابة الإعلاميين الذي صدر في أغسطس 2019، إلا أنها تواصل البحث عن حقوقها الأدبية.

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، التي طالبت فيها بوقف قرار منعها من الظهور إعلاميا، للحكم بجلسة 29 نوفمبر الجاري.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9921 لسنة 74 ق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت، دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الاعلام، وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكم تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الاعلام لمدة عام، أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدي المحكمة، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية من ظهور ريهام سعيد لمدة عام، واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

وكانت شبكة قنوات "النهار"، أعلنت تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددا إلى بيتها، التي انطلقت معه ومنه في عام 2012 حتى عام 2018، وحققت نجاحاً كبيراً في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت "الشبكة" في بيان لها، أنه جارٍ عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، الذي تعتبر "ريهام" أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت "ريهام" حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" في 2003 بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحاً ملحوظاً في ظهورها الفني.

وكانت البداية عام 2005 بمسلسل "المرسى والبحار" ثم مسلسل "مسك الليل" عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي) وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل "شارع عبدالعزيز" مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل "الشك" مع الممثلة مي عز الدين.

ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم ومسلسل "ابن حلال" في رمضان 2014.