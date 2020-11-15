آخر أخبار مصر.. خريطة مستشفيات العزل واشتراكات مجانية لكبار السن

يحرص الكثير من المواطنين على مطالعة آخر أخبار مصر ، لمعرفة آخر مستجدات الأحداث والقرارات التي جرى اتخاذها، حيث صدرت اليوم العديد من القرارات التي تهم الرأي العام في مصر، يأتي على رأسها إعلان الخريطة الكاملة لمستشفيات فرز وعزل حالات اشتباه كورونا، وتقديم الداخلية تسهيلات للراغبين في استخراج الخدمات الشرطية، كما وجهت محافظة القاهرة بإصدار كارنيهات اشتراك مجاني سنوي لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، وإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

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وصول عدد مستشفيات فرز وعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا لـ320 مستشفى

وصل عدد مستشفيات فرز وعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا لـ320 مستشفى، لفرز وعزل حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات البسيطة المصابة بالفيروس سيتم عزلها بالمنزل، مع صرف بروتكول العلاج لها، والمتابعة حتى ظهور نتيجة المسحة، أما الحالات المتوسطة والشديدة، فيتم حجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

وللاطلاع على خريطة المستشفيات من خلال الضغط هنا.

الداخلية تقدم تسهيلات للراغبين في استخراج الخدمات الشرطية

اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية العديد من الإجراءات اللازمة لتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتفق مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

حيث قامت برصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، من أجل توفير الخدمات الشرطية لهم.

القاهرة توجه بإصدار كارنيهات اشتراك مجاني سنوي لكبار السن بأتوبيسات النقل العام

وجهت محافظة القاهرة بتقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم، حيث أصدر المحافظ تعليماته لإصدار كارنيهات اشتراك مجاني سنوي لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، من قبل هيئة النقل العام، من أجل تخفيف العبء عنهم، وتنفيذا لتوجيهات الدولة.

إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو"، والتي أجريت في 13 محافظة بإشراف قضائي كامل.