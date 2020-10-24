"الصحة" ترفع درجة الاستعداد في مستشفيات العزل استعداداً للشتاء

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر جهود الوزارة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه تزامنا مع بداية فصل الشتاء، وتزايد الإصابات في دول العالم، فإن الوزارة رفعت درجة الاستعداد في مستشفيات العزل، والفرز والفحص، وانعقاد غرفة العمليات بشكل متواصل.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك شبكة مميكنة تربط هيئة الإسعاف، والخط الساخن لتلقى البلاغات الخاصة بفيروس كورونا "105"، ويتم من خلالها متابعة الوضع في كل مستشفيات الجمهورية، بالإضافة إلى فرق الرصد والتقصي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في كافة التجمعات.

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدداً من النصائح للمواطنين طالبهم فيها بتجنب التجمعات العائلية، وارتداء الكمامة، والتخلص الآمن منها، ولا داعي للتراخي، ولا مجال للتهاون، مشدداً على أهمية المواطن لحماية نفسه ومن حوله، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بتعب، ويجب عدم تناول أدوية الفيتامينات أو عقاقير المناعة، دون استشارة الطبيب، ويجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي.