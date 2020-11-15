أرقام ونجاحات مبادرة "حياة كريمة" للمصريين برعاية الرئيس السيسي

استعرض تقرير لـ "extra news" نجاحات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين الأكثر احتياجا.

وحققت المرحلة الأولى نجاحات ملموسة فى 11 محافظة وتم تنفيذ ما يقرب من 490 مشروعًا من بين 625 كانت تستهدفا المرحلة وتشمل مشروعات تطوير المنازل وتركيب وصلات صرف صحي ومياه.

وبعد هذا النجاح تستعد الدولة لاطلاق المرحلة الثانية باستثمار 9.6 مليار جنيه تستهدف الانتهاء من إنشاء 1277 مشروعا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر بينها إنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وتطوير الوحدات الصحية بـ 53 تجمعا ريفيا وتطوير 925 فصلا جديدا في 69 مدرسة لخفض مستوى كثافة الوصول وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية و172 مشروعا جديدا لتدعيم خدمات مياه الشرب وتغطية 68 تجمعا ريفيا بخدمات الصرف الصحي.