وزير الخارجية ينقل تهنئة السيسي لـ الصباح بتعيينه وليا للعهد بالكويت

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وفق ما ذكره أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

ونقل شكري، في بداية اللقاء تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تسميته وليًا للعهد، والتمنيات للكويت وشعبها بمزيد من الازدهار والرخاء والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الصباح وولي العهد.

الصباح يشيد بدور مصر ودعمها التاريخي ومساندتها للكويت

وأكّد وزير الخارجية، ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية مُمتدة، وأهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين للدفع قًدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، مع إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من قيادة البلدين.

كما أعرب شكري، عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بدور مصر وما قدمته من دعم تاريخي ومساندة للكويت، مؤكدًا المكانة الخاصة لمصر في المنطقة ودورها الهام في تحقيق الاستقرار الإقليمي، كما نقل تحياته وتقديره إلى السيسي.

وأثنى على مستوى التنسيق المتميز القائم بين البلدين في مختلف المجالات وما تشهده مجالات التعاون من تطور ملحوظ، مُعربًا كذلك عن تقديره لدور الجالية المصرية ومساهماتها.