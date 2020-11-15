خبير طبي أمريكي: الاستجابة الوبائية ستكون أفضل إذا بدأ "انتقال بايدن"

قال كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الاستجابة الوبائية للولايات المتحدة فيما يتعلق بجائحة فيروس (كورونا)، ستكون أفضل إذا ما تم البدء في إجراءات انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه.

وأضاف فاوتشي - في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد- "بالتأكيد سيكون الوضع أفضل في حال بدأنا العمل مع فريق الرئيس المنتخب".

ووصف كبير الخبراء الأمريكيين الأمر بأنه "أشبه ما يكون بتمرير العصا في سباقات التتابع"، مؤكدًا أن الأمور ستكون أكثر سلاسة حال استطعنا فعل ذلك.

وتسببت تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إثارة الجدل والحيرة، بشأن إقراره بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات أم مواصلة حملته القضائية ضد النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الأحد: "لقد فاز لأن الانتخابات زورت"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية إقرارا للمرة الأولى بفوز منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، لكنه كرر ادعاءاته بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن تغريدات ترامب لا تحسم الرئاسة، الشعب فعل ذلك، مؤكدا أن تغريدات ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وشارك الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترمب المار قبل أن تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين لترمب إلى اشتباكات بالأيدي، وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل.

وشهدت مدن أخرى، السبت، تجمعات لأنصار ترمب الرافضين لنتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي.

واستمرت صيحات "أوقفوا السرقة، وأحصوا كل الأصوات".

وبعد حلول الليل، تحولت المظاهرات السلمية نسبيًا في واشنطن من التوتر إلى العنف.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترمب مع أولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديمقراطية والانصراف.