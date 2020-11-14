باحث: جو بايدن ليس له موقف ثابت في ملف الإسلام السياسي

قال مصطفى سالم، الباحث السياسي، إن نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جاءت بشكل احتجاجي على الحالة "الترامبية" خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا انعكس تمامًا على نسبة التصويت غير المسبوقة لعدد الناخبين، وذلك خلال حواره في برنامج "من القاهرة"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "سالم"، أن هناك تفاوت بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجال السياسة الخارجية، أما المصالح الأمريكية شبه ثابتة، إلا أن الوضع في الشرق الأوسط مختلف، فالولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات وأن عملية صنع القرار عملية معقدة ومركبة، وأعتقد أن جو بايدن أصبح خبيرا بتلك المؤسسات.

وأوضح الباحث السياسي، أن جو بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمارس السياسة الأمريكية منذ 50 عاما، لكنه ليس له مواقف ثابتة فيما يخص ملف الإسلام السياسي، مؤكدًا أن العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة علاقات ممتدة، ولكنها ليست مركز العلاقات.

وتابع: "العلاقات المصرية الأمريكية لها أبعاد كثيرة، وهناك مجال للتفاوت والاختلاف في وجهات النظر، ولا يمكن الحكم على بايدن إلا بعد اختيار إدارته، حيث إن الخطابات الأولية مجرد محاولات لاستقطاب أكبر عدد للمصوتين".