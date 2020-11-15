انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالجيزة غدا بينها الصف والحوامدية

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم غدا الاثنين، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص.

وقالت المحافظة، إنه بالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، فإن الأمر يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية، وذلك من خلال كل القنوات المتاحة وفي إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات.

ومن جانبه، وجه المحاسب محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة، وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 2 جزء من منطقة ن هضبة الأهرام جزء من منطقه ل هضبة الأهرام شارع العشرين هضبة الأهرام.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات فيصل شارع محمد صلاح من شارع المنشيه كفر طهرمس شارع الشهيد احمد حمدي الثلاثيني من شارع العشرين شارع حسن الصبان من شارع فيصل محطه مدكور شارع فيصل الرئيسي ناصيه شارع العشرين شارع فتح الباب من شارع الشهيد احمد حمدي ميدان الساعه شارع احمد هريدي من شارع المساكن تقاطع العشرين تقاطع شارع العشرين مع شارع الشهيد احمد حمدي الثلاثيني فيصل شارع زكي السيسي من شارع الشهيد احمد حمدي الثلاثيني فيصل شارع جسر الحوشه من شارع الشهيد احمد حمدي الثلاثيني فيصل.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور منطقة أرض اللواء شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود وشارع أولاد عسران من طريق المعتمدية شارع رواش الطويل من مرسى محمود شارع شريف الطويل من شارع مرسي محمود شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود وشارع على الجرنيسى مرسي محمود شارع مرسي محمود من طريق المعتمديه شارع شريف الطويل مرسي محمود شارع الالفطي من ترعه الزمر شارع اولاد عسران من طريق المعتمديه شارع على الجرنيسى من اولاد عسران شارع الرحمه من اولاد عسران واجهة ترعه الزمر نقطة شرطة أرض اللواء شارع محمد الجارحي من اولاد عسران شارع غريب كرسون من امتداد مرسي محمود شارع الشروق من امتداد مرسي محمود مركز شباب ارض اللواء شارع الاشراف من امتداد مرسي محمود.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الدقي، عمارة برج الشرطة شارع السودان مدرسه امبابه الثانويه الصناعيه من شارع السودان ناصية المحكمه حتى شارع عسران عبد النعيم من شارع عسران عبد النعيم حتى شارع السبع الجزء الاخير من جهه مدرسه الصنايع العماره 377 شارع السودان من 379 شارع السودان حتى نصيه شارع الخرطوم العماره 387 شارع السودان من 381 شارع السودان حتى ناصية موقف اتوبيس الطلبه عماره 103 شارع العلمين ومستشفى الرضا بنفس العماره وعمارة 101شارع العلمين سور مدينه الطلبه جزء داخلي داخل مدينه الطلبه مكتب بريد سور مدينه الطلبه جراج هيئه النظافه سور مدينه الطلبه العماره 100 شارع العلمين عماره 109 وعمارة 113 شارع العلمين العماره 115 شارع العلمينالعمارة 117 شارع العلمين العماره 3 ميدان الملكه زبيده من العماره رقم 3 ميدان الملكه زبيده وحتى نصيه شارع السودان و موقف الاتوبيس.

المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات بشتيل شارع خالد برعي و شارع سليمان راهونى شارع فجر الاسلام شارع خالد برعي حاره عبده الدمياطي شارع سعيد الربيعي شارع حنفي غنيم شارع فراج شارع طابا مدينه بشاير شارع يوسف محمود بشتيل

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات كهرباء 6 أكتوبر 1 منطقة غرب سوميد ج مجاورة 10 ومجاورة 11 ومنطقة الخدمات بمدينه 6 أكتوبر التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر القديم.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2 منطقة حدائق الفردوس من قطعة 162 إلى 174 ومن قطعة 179 الى قطعة 196 ومن قطعة 151 الى 197 ومن قطعه 76 إلى 115.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد الحي الأول مجاورة 1.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1 كفر حكيم كوبري غيضان (مزارع) كفر حكيم عزبه نخل فايد ،(مزارع ) الكيلو 28 مصر إسكندرية مزارع بالمنصوريه الواحات البحريه شارع منديشه الرئيسى وشارع النادي.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2.

منطقة القطا غرب الرياح الناصري الناصري التابعة لمركز منشاه القناطر.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة للهندسات العياط والصف واطفيح مصانع جنوب فكري عبد العزيز ومحمد ابو عيشه وسيد عبده وعبد الناصر محمد شارع ناصر عبد الله وشارع محمد شعبان العياط منطقه النادي و منطقه الغريب بالعياط عزبه ابو سينة طهما جزء من منطقه الغريب بالعياط منطقه كفر قنديل اطفيح منطقه الشيخ عرفه بالقبابات أطفيح منطقة الوحدة الصحية بالقبابات اطفيح منطقه ابو ضلع بالكدايه أطفيح منطقه المزارع بالديسمي وجزء من المصانع بالوادي الصف منطقه عرب أبو ساعد ومنطقة المنيا الصف منطقه المنيا غرب الصف جزء من منطقه قرية الشرفا الصف جزء من منطقه قريه اسكر الصف.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة، منطقة سجن يوسف ومنطقة الجبل أبوصير الحوامدية منطقة الكوبري الوسطاني أبو صير الحوامدية منطقه الجبانة أبو صير الحوامدية منطقة اللمعي أبو صير الحوامدية.