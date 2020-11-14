انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بالجيزة غدا بينها فيصل والعمرانية

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم غدا الأحد، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص.

وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة، الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كل القنوات المتاحة وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات.

ومن جانبه، وجه المحاسب محمد السيسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعنلة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة، وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1: عمارات المحمودية بشارع ترعة الزمر، عمرانية غربية، شارع رشدي من شارع إبراهيم حمادة، وشارع المدرسة، المنيب، شارع عبد الرحمن من شارع فؤاد سعيد العمرانية الغربية.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات هرم 2: منطقه ج هضبة الأهرام منطقة "د" هضبة الأهرام، شارع جاردينيا مدخل البوابة الثانية الجديدة من طريق مصر الفيوم.

المناطق المتأثرة بالإداره العامة لشبكات كهرباء فيصل شارع جمال عبد الناصر من شارع الملكة شارع إبراهيم نافع من شارع الملكة تقاطع شارع العشرين شارع إسلام حسين من الملكه شارع الملكة الرئيسي مع العشرين محطه بنزين غاز تك شارع العوضي من الملكة.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل شارع العيسوي وشارع الزهراء و شارع الاصلاح و شارع الوحدة وشارع امتداد نصوح شارع 17 و31 و5 و13 مدينة التحرير شارع 8 وشارع 14 وشارع 18 محمد حجازي مدينه التحرير.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة، منطقة النادي الرياضي و منطقة مسجد السلام و منطقة مسجد الهدايا و منطقة جسر المنوات وشارع مسجد الشهداء و منطقة مسجد عبد الرحمن بن عوف ومنطقه كوبري الشيخ سالم ومنطقه عزبة سعودي وشارع الطراوي بمنطقة المنوات.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة، منطقة البحر بقرية الطرفاية منطقة الموقف بقرية الطرفاية مصنع المكرونهالمناطق المتاثره بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1 طريق المريوطية كومبره بعض المزارع بالمنصورية عزبه الصفيح بابورواش منطقه بحوث النخيل بالواحات

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات شمال الجيزة 2، منطقة ورشة البلاط أبو غالب التابعه لمركز منشأة القناطر منطقة الحسانين منطقة عبد الصمد سيدي أحمد التابعة لمنشأة القناطر.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب ريف الجيزة لهندسات العياط والصف وأطفيح:

عزبة البرنسة وعزبة ميكائيل ومنطقة جبل طهما ومصنع علاء عقل وكنيسة طهما بالعياط مستشفى الزهراء وجزء من منطقة العبسي العياط عزبة السلام بمدينة العياط عزبة أبو رشيد بالبليده العياط قرية مسجد موسى أطفيح منطقه مسجد بلال بالقبابات اطفيح منطقه الشوربجي ومنطقة أبو علياء بالقبابات أطفيح عرب الشرفا ومنطقة الشرفا شرق الصف منطقة الصنايع بنات ومدرسة الصنايع بنات بالصف نادي المعلمين وشارع عمر بن الخطاب بالصف منطقة عرب اسكر أرض الاتحاد الصف.

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2 أرض المخابرات 220 فدان من قطعة 1 إلى قطعة 44 بلوك 19 / 13 ومن قطعة 1 الى قطعه 12 بلوك 20 / 13 ومن قطعة 1 الى قطعه 12 بلوك 21 / 13 منطقه حدائق أكتوبر.