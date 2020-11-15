"المترو" يمنع دخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة إلى أرصفة المحطات

أعلنت شركة مترو الأنفاق، تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستمنع دخول أي راكب محطات المترو، لا يرتدي الكمامات الطبية، موضحة أنها ستوزيع عمال على مداخل المحطات، للتنبيه على جمهور الركاب، ومنع دخولهم دون ارتداء كمامات طبية، لمنع انتشار فيروس كورونا، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

وأشارت شركة المترو، إلى أن جميع المحطات بالخطوط الثلاثة، مراقبة بشبكة كاميرات، ويتم الدفع بقطارات إضافية وقطارات فارغة، حال ظهور كثافات من الركاب على الأرصفة، مطالبة الركاب، بعدم التزاحم خلال استقلال القطارات، والانتظار لحين وصول القطارات الإضافية واستقلالها.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تعمل على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات والبوابات الإلكترونية، للدخول والخروج، بالإضافة إلى تعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة لن تسمح بدخول أى راكب رصيف المحطات بدون ارتداء الكمامات الطبية، لافتا إلى أن الكمامة الطبية، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، موضحا أن هناك غرامات فورية تفرض على المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء، حال عدم ارتدائها.

وأكد عبدالهادي، أن عمليات تطهير وتعقيم المحطات تتم كل ساعتين تقريبا، مشيرا إلى أن جميع ماكينات استخراج التذاكر آليا، يتم أيضا تعقيمها بسبب تلامس الأيادي، من الركاب بشكل مستمر، موضحا أن الشركة توفر الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر، وتبيعها بثمن رمزي للمواطنين.

وشدد على أن الشركة حريصة على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.