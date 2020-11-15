مستشار الرئيس: الموجة الأولى مخلصتش ولقاح كورونا "مش حل سحري"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، لا يمكن الجزم أن مصر دخلت الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأن الموجة الأولى لم تنته، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الإصابات كانت متوقعة، وأغلب الحالات بسيطة ومتوسطة، وهناك زيادة طفيفة في الحالات التي تحتاج دخول المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن شكل الفيروس لم يختلف، وحالات الإصابة البسيطة تتراوح بين 81% إلى 83%، والباقي متوسطة وشديدة، لكن هذه النسب لم تتغير، مطالبا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن التطعيمات ليست سحرا، ولا تمنع 100% من الإصابة الفيروس، لكنه سيحد من الإصابات، لذا الأولوية للوسائل الوقائية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن التعامل مع الحالات المصابة أًصبح أسهل، بسبب تفهم الإصابة، والتعامل معها، وفقا للبروتوكول المتبع، مشيرا إلى ضرورة ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على النظافة.

وحول طريقة السلامة، أشار إلى أنه لا يوجد أحد حاليا يسلم باليد، لكن يتم التلويح بالكوع فقط، مشيرا إلى أنه يتبع الاجراءات الاحترازية، لافتا إلى أطباء الصدر كانوا يطبقون الإجراءات الاحترازية قبل ظهور كورونا، لكن مؤخرا أصبح هناك تباعد اجتماعي.

وتابع: أن ارتفاع درجات الحرارة هي أحد الأعراض الإكلينيكية للإصابة بكورونا، موضحا أن كشف الأشعة المقطعية من الوسائل التشخيصية، تحدد 63% فقط من حالة المريض، والباقي تظهره مسحة الـ"بي سي آر" وشكوى المريض.