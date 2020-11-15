حاكم ولاية أوهايو: بايدن هو الرئيس المنتخب وترامب لديه حق الطعن

قال حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك ديواين، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لديه الحق القانوني في الطعن بنتائج الانتخابات، وفقا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف في تصريحات لـ"سى إن إن"، على إدارة ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق بايدن، علينا الثقة بنظامنا القضائي والانتخابي، ويجب أن يتم انتقال السلطة بموازاة حملة ترامب القضائية.

وأوضح قائلا، "بناء على ما نعرفه من الواضح أن بايدن هو الرئيس المنتخب" مضيفا، "أقول لكلا الجانبين إن من حق ترامب الذهاب للمحكمة وعملية انتقال السلطة هي من أجل أمريكا".

وشارك الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترامب المار قبل أن تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين لترمب إلى اشتباكات بالأيدي، وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل.

وشهدت مدن أخرى، السبت، تجمعات لأنصار ترمب الرافضين لنتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي.

واستمرت صيحات "أوقفوا السرقة، وأحصوا كل الأصوات".

وبعد حلول الليل، تحولت المظاهرات السلمية نسبيًا في واشنطن من التوتر إلى العنف.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترامب مع أولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديمقراطية والانصراف.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن تغريدات ترامب لا تحسم الرئاسة، الشعب فعل ذلك، مؤكدا أن تغريدات ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، لأول مرة منذ الإعلان عن فوز جو بايدن رئيسًا، بفوز خصمه، لكنه ربطَ الأمر بالتزوير.

وقال الرئيس ترمب عبر "تويتر": "لقد فاز بايدن لأن الانتخابات كانت مزورة، ولم يتم السماح بدخول المراقبين".

وأضاف ترامب، أن "اليسار المتطرف، هيمن على الانتخابات، عبر شركاته سيئة السمعة، والأجهزة الفاسدة، إضافة إلى وسائل الإعلام الكاذبة أو الصامتة".

إلا أنه عاد وأتبعها بتغريدتين جديدتين رفض فيهما الإذعان لفوز بايدن، مؤكداً أنه (بايدن) "فاز بعيون وسائل الإعلام المزيفة.. لم أعترف بالنتيجة".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "الانتخابات مزيفة والطريق طويل لنقطعه.. سوف نفوز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، في تغريدة، إن الأميركيين لن يقبلوا سرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار الراديكالي وغيرها، بحسب وصفه على حسابه في "تويتر".