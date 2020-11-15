الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة لمكافحة انتشار كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، التعبئة العامة في البلاد لمكافحة انتشار كورونا وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال روحاني، قبل قليل، إنه لا خيار سوى الإغلاق العام، للسيطرة على انتشار كورونا، فيما قررت السلطات الإيرانية، منع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل، للحد من تفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، تسجيل 11203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و452 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادر، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 749525، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء 41034 شخصا

وقالت وزارة الصحة، إن عدد المتعافين بلغ 552747 شخصا.

وأضافت أن السلطات الصحية أجرت منذ بدء تفشي الوباء 5 ملايين و464191 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة، أن محافظات هرمزكان وفارس وكلستان وسيستان وبلوشستان، هي الآن، مناطق في الحالتين البرتقالية والصفراء، أما بقية محافظات البلاد فهي في الحالة الحمراء.