طبيب عن ظهور أعراض جديدة على مصابي كورونا: مستقبلات الفيروس السبب

اكتشافات جديدة وأعراض حديثة تظهر كل فترة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أرهق العالم صحيًا واقتصاديًا، ومن بين الأعراض التي تم الإعلان عنها مؤخرًا جاءت تغيرات في الجلد، والحكة المؤلمة في الأيدي، إضافة إلى مشكلات بالعين، وتورم الجفون، وزيادة إفرازاتها، حسبما صرح الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية.

وأكد "عصمت" ضرورة الحذر عند ظهور تلك الأعراض، وعمل أشعة على الفور للتأكد من إذا كان الشخص تعرض للعدوى بفيروس كورونا من عدمه، فضلا عن أعراض الهذيان وفقدان الشهية والقيء والإسهال قبل ظهور الحمى وأعراض الجهاز التنفسي الشائعة.

عز العرب: استثارة جهاز المناعة تسبب ظهور أعراض جلدية للمريض

ولتوضيح أسباب ظهور الأعراض الجديدة على مصابي كورونا، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن الفيروس يصيب الجهاز الهضمي والعصبي، إضافة إلى العلامات الجلدية من تغير اللون والحكة المؤلمة ومشكلات العين التي لوحظت مؤخرًا على المصابين بكورونا، والتي أصبحت تعتبر تشخيصًا بعدوى "الكوفيد".

وأضاف "عز العرب" لـ"الوطن"، أن فيروس كورونا له تأثير مباشر وغير مباشر، وظهور تلك الأعراض الجديدة نتيجة مستقبلات الفيروس ACE2 المتواجدة في الأنف والفم والعين والحلق والرئة، باعتبارها من الاماكن التي يدخل من خلالها فيروس الـ"كوفيد"، وهي التي تتسبب في ظهور مشكلات العين، فضلا عن استثارة جهاز المناعة بعد تعرض الشخص للإصابة، الذي يؤدي بدوره إلى ظهور الأعراض الجلدية.

وأشار استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن الاطباء يعرفون علاقة تلك الأعراض بعدوى فيروس كورونا من خلال متابعة الأعراض التي تظهر على المصابين بـ"الكوفيد"، وظهرت تلك الأعراض الجديدة مؤخرًا على المصابين، وتعتبر تشخيصا للإصابة بالفيروس، فضلا عن أعراض التأثير على الجهاز الهضمي، التي تظهر أعراضًا كالإسهال.

وكانت وزارة الصحة والسكان خصصت عددًا من وسائل التواصل بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، لتلقي استفسارات المواطنين، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم "واتس آب" 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح عبر الهواتف المحمولة.