وزير التعليم لأولياء الأمور: اللي قلقان من كورونا يحول ابنه "منازل"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك سؤالا متكررا بخصوص العملية التعليمية في ظل كورونا، حيث إن الدولة عدت العده لاستكمال العام الدراسي إيا كان الموقف الخاص بكورونا: "السنة الدراسية شغالة سواء المدارس فاتحة أو مقفوله، وعندنا 10 أضعاف القدرة عن السنة اللي فاتت"

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه لن يتم إغلاق المدارس للهو أو اللعب، ولكن سيتم استكمال العملية الدارسية بلا توقف، وهناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها على الأرض بخصوص كورونا.

وأوضح أن ما يتداوله البعض على مواقع السوشيال ميديا هي إثارة للبلبلة والقلق، ويجب على الجميع الوثوق في إجراءات الدولة بخصوص كورونا، ولكن وفي حال عانى أحد أولياء الأمور من القلق يقوم بالطلب بشكل رسمي بتحويل ابنه لنظام "المنازل" ويخضع للتقييم في نهاية الفصول الدراسية.

وأكد أنه بالنسبة للطالب النظامي يجب عليه الالتزام وعدم الغياب بدون عذر: "مينفعش نسيبها مفتوحه، والطالب النظامي ليه حضور وغياب في الأيام اللي المفروض يجي فيها، ودي هناخد فيها حضور وغياب".

وأشار إلى أن الوزارة تتفهم مواقف أولياء الأمور ومدى خوفهم على صحة أبنائهم، ولكن يجب عليهم الاستناد على المعلومات الصحيحة بخصوص الفيروس والعملية التعليمية، حيث إنه تم رصد عددا من الأشخاص يروجون الشائعات بخصوص العملية التعليمية.