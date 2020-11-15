منع الزيارات عن الفنان مجدي عبيد بسبب سوء حالته الصحية

أكدت مصادر أن إدارة المستشفى الذي يرقد فيه الفنان مجدي عبيد، قررت منع الزيارات عنه، طيلة الفترة الجارية بسبب حالته الصحية.

كان الفنان مجدي عبيد، أحد أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء، أصيب بجلطة جديدة منذ ساعات، ونقل لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال نديم، نجل الفنان مجدي عبيد، لـ"الوطن"، إن والده أصيب بجلطة في المخ، بنفس مكان الجلطة الالتي تعافى منها مؤخرا، وبالتحديد في "المخيخ"، وعلى إثرها جرى نقله للمستشفى.

وكتبت نجلاء عبدالسلام، زوجة الفنان، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "يا رب اشفي زوجي مجدي، وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ".

ومجدي عبيد ممثل ومخرج مسرحي مصري شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "حديث الصباح والمساء"، حيث لعب دور "حسين أبو الروس" وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "عمر ودياب" في رمضان الماضي، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986.

وقدم عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددًا كبيرا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986، مع فرقة "ببا المسرحية" بعرض (جحا وبقرة السلطان)، وكان أحدثها زمانيًا مع فرقة الغربية القومية بعرض (قوم يا مصري) في 2011.

وما بين العرضين كان عطاء مجدي عبيد، الفني لمسرح الثقافة الجماهيرية عطاءً متميزًا وخاصًا، وكان جحا وحماره الحكيم المشاكس في (جحا وبقرة السلطان) هو بداية عروض الكباريه السياسي في أعمال مجدي عبيد، والتي جاء على امتدادها عروض (السوس)، (حكاية الفلاح عبدالمطيع)، (ورحلات بن بسبوسة).