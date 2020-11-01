10 معلومات عن مجدي عبيد بعد إصابته بجلطة في المخ

تعرض الفنان مجدي عبيد لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، حيث أصُيب بجلطة في المخ، مما أدي إلي دخوله أحد المستشفيات، كما أعلنت زوجته، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عنه :-

- أخرج العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985.

- قدم عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددًا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986 مع فرقة ببا المسرحية بعرض "جحا وبقرة السلطان".

- قدم مع فرقة الغربية القومية عرض "قوم يا مصري" في 2011 .

- كان عطاء مجدي عبيد الفني لمسرح الثقافة الجماهيرية عطاءً متميزًا وخاصًا، وذلك لخصوصية المعادلة الفنية التي عليها .

- اشتهر بدور"حسين أبو الروس" في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وذاع صيته بعد المسلسل، وبدأت تزداد شهرته في عالم الدراما .

- كما شارك في العديد من المسلسلات، منها "أفراح القبة وبدون ذكر أسماء وأبو العروسة 2".

- أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986 .

- كان بداية عروض الكباريه السياسي في أعمال "مجدي عبيد" هو جحا وحماره الحكيم المشاكس في "جحا وبقرة السلطان"، والتي جاء علي امتدادها عروض "السوس"، "حكاية الفلاح عبد المطيع"، "ورحلات بن بسبوسة".

- كانت آخر مشاركاته كممثل بالدراما في مسلسل "عمر ودياب" في رمضان الماضي، مع المخرج معتز التوني، ومن تأليف فاروق هاشم، وتدور أحداث المسلسل بعدما يتعرض "عمر" لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض "دياب" للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.

- وأخر مشاركاته السينمائية فيلم "يوم وليلة" مع المخرج أيمن مكرم، وتدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.