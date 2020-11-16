ترامب يطلق تصريحات متناقضة بشأن فوز بايدن.. وجو: كلامه ليس له تأثير

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، يأبى أن يعترف صراحة بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما جعله يصاب بالتخبط ويطلق تصريحات متناقضة خلال يوم واحد بشأن فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

فبعد تصريحات ترامب، خلال الثلاثة أيام الماضية،التى توضح اعترافه الضمنى بالهزيمة وفوز بايدن والتى أكد فيها استحالة مراجعة نتائجة الانتخابات فضلا عن إعلانه لمقربين منه نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، عاد ترامب من جديد ليؤكد خلال تصريحات اليوم أن الانتخابات تم تزويرها، قائلا "بايدن فاز بالتزوير".

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأحد، لأول مرة منذ الإعلان عن فوز جو بايدن رئيسًا، اعترف بفوز خصمه، لكنه ربطَ الأمر بالتزوير.

وقال ترامب عبر "تويتر": "لقد فاز بايدن لأن الانتخابات كانت مزورة، ولم يتم السماح بدخول المراقبين".

وأضاف ترامب، أن "اليسار المتطرف، هيمن على الانتخابات، عبر شركاته سيئة السمعة، والأجهزة الفاسدة، إضافة إلى وسائل الإعلام الكاذبة أو الصامتة".

إلا أنه عاد وأتبعها بتغريدتين جديدتين رفض فيهما الإذعان لفوز بايدن، مؤكداً أنه (بايدن) "فاز بعيون وسائل الإعلام المزيفة.. لم أعترف بالنتيجة".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "الانتخابات مزيفة والطريق طويل لنقطعه.. سوف نفوز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، في تغريدة، إن الأمريكيين لن يقبلوا سرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار الراديكالي وغيرها، بحسب وصفه على حسابه في "تويتر"

فيما رد مساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،على تصريحات ترامب،قائلا " إن تغريدات ترامب لا تحسم الرئاسة، الشعب فعل ذلك، مؤكدا أن تغريدات ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وكان ترامب قال أمس إن مصادقة حاكم ولاية جورجيا، على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية،أعلنت أول أمس، أنّ جو بايدن، فاز بأصوات ولاية جورجيا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي 306.

كمال قال ترامب خلال مؤتمر بشأن كورونا أول أمس إنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض"

فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم إعلان حملته لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، فور تأكيد فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية 2020.

حاكم ولاية أوهايو: بايدن هو الرئيس المنتخب وترامب لديه حق الطعن

فيما أعلن حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك ديواين، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لديه الحق القانوني في الطعن بنتائج الانتخابات

وأضاف في تصريحات لـ"سى إن إن"، على إدارة ترامب البدء بتسليم السلطة لفريق بايدن، علينا الثقة بنظامنا القضائي والانتخابي، ويجب أن يتم انتقال السلطة بموازاة حملة ترامب القضائية.

وأوضح قائلا، "بناء على ما نعرفه من الواضح أن بايدن هو الرئيس المنتخب" مضيفا، "أقول لكلا الجانبين إن من حق ترامب الذهاب للمحكمة وعملية انتقال السلطة هي من أجل أمريكا".

وفى سياق متصل شارك الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب،أمس في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترامب المار قبل أن تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين لترامب إلى اشتباكات بالأيدي، وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل.

وشهدت مدن أخرى، السبت، تجمعات لأنصار ترامب الرافضين لنتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي، واستمرت صيحات "أوقفوا السرقة، وأحصوا كل الأصوات".

وبعد حلول الليل، تحولت المظاهرات السلمية نسبيًا في واشنطن من التوتر إلى العنف.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترامب مع أولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديمقراطية والانصراف.

وكان ترامب نفسه قد أعطى موافقته على التجمع صباح السبت من خلال إرسال موكبه في الشوارع التي يصطف على جانبيها المؤيدون قبل أن يتوجه إلى نادي الجولف في فيرجينيا.