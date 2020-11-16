المنسي قنديل يناقش روايته "طبيب أرياف" بنادي الجزيرة.. اليوم

يستضيف نادي الجزيرة الرياضي الدكتور والروائى محمد المنسى قنديل، في مناقشة أدبية عن روايته "طبيب أرياف" الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ومجمل أعماله بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين، وذلك اليوم الاثنين في الساعة السادسة مساء.

الرواية تجربة جديدة في الكتابة حول العالم الخفي للريف المصري، ومحاولة اختراق القشرة البدائية التي تحيط به والتي تراكمت على مدى آلاف السنين، من خلال قصة طبيب أرياف شاب يتعرض لتجربة قاسية في بداية حياته فيبدأ رحلة جديدة إلى قرية منعزلة بالصعيد.

كما يستعرض "المنسى" رواية "طبيب أرياف"، وهى تجربة طبيب يكتشف أن القوانين البدائية ما زالت هي السائدة، وأن هناك سلطة مطلقة تعتمد عليها وتستمد قوتها من جذور بعيدة. فهي رواية عن الحب والرغبة واليأس، عن قرية تختزل العالم، يتصارع فيها البشر والغجر والقوى الحاكمة، وتمتلئ ذاكرتها الخفية بطبقات الزمن المصري المتراكم.

يذكر أن محمد المنسي قنديل روائي مصري من مواليد المحلة الكبرى عام 1949. تخرج من كلية الطب المنصورة عام 1975 ولكنه اعتزل الطب وتفرغ للكتابة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1988.

تميزت كتابات "قنديل" بشغفه بالتاريخ وقد صدرت له العديد من الروايات ومنها رواية "قمر على سمرقند" (2004) التي فازت بجائزة ساويرس للآداب (2006) وترجمت إلى الإنجليزية، و"يوم غائم في البر الغربي" التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (2010)، وأيضا من أعماله رواية "انكسار الروح" (1992) ورواية "أنا عشقت" (2012).

كما صدرت له عدة مجموعات قصصية، وتحولت أحد قصصه "الوداعة والرعب" إلى فيلم سينمائي بعنوان "فتاة من إسرائيل"، وفازت رواية "قمر على سمرقند" بجائزة مؤسسة نجيب ساويرس للأدب المصري عام 2006 م، وقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمتها إلى الإنجليزية ونشرتها، ورواية جديدة بعنوان "يوم غائم في البر الغربي"، و تحولت إلى المسلسل العربي "وادي الملوك"، ووصلت الرواية للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية .