للمرة الثانية.. جونسون يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بـ كورونا

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال البيان إن جونسون "سيواصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا".

وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".

يشار إلى أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا، يوم 27 مارس الماضي، ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس لحالته الصحية.

ونقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 1.369 مليون حالة، والـ5 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بـ51934 حالة.

وسجلت 24 ألفا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و168 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، إلى أن عادة ما تكون الأرقام المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع أقل بشكل عام، بسبب كيفية تسجيل البيانات.