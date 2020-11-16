السيسي: قادرون على إنشاء قيادة تستطيع إدارة الدولة في أصعب الظروف

نشرت الصفحة الرسمة لرئاسة الجمهورية، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، "من هذا الموقع، مش هقول بنفاجئ به الناس، لكن عشان الناس تفهم في بلدنا، في مصر إن فيه دولة، هذه الدولة قادرة على قيام بإنشاء قيادة تستطيع أن تدير هذه الدولة في أصعب الحالات وفي أصعب الظروف ولديها كل وسائل التأمين، كلها عبارة عن قدارات استراتيجية، مش تم التخطيط فقط لتنفيذها، ده احنا درسنا وخططنا ونفذنا ، والنهاردة بنشوف المراحل النهائية لهذا المشروع".

وأضاف "السيسي"، أنه يريد الإجابة على سؤال قد يطرأ على ذهن أي مشاهد لهذه المدينة: "ممكن أي حد يقول يا ترى التكلفة دي مين يتحملها؟"، وتابع السيسي: "عاوز أقول إن فقط من أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هيتم نقلها والجيش ومن غير ما أخش في تفاصيل كتير، حجم الأراضي اللي هيتم إخلائها فقط للحرس الجمهوري، ثمن أرض الحرس الجمهوري دي قد تجاوز أكثر من 60% من الشغل اللي اتعمل هنا، مش كل الأراضي أنا بتكلم عن لوائين الحرس الجمهوري فقط مش لكامل الوحدات اللي هيتم نقلها".

وتابع: "مرة تانية أنا بشكركم، إن شاء الله نكمل شغلنا لحد إن شاء الله لحد ما نستكمل كل المطلوب تنفيذه، والانتقال واعادة التمركز نبقى نشوفها ونعملها ابتداء من العام القادم".

وقال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إنه تم انشاء هذا المركز بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أربع سنوات للإعداد والتجهيز لإنشاء مركز قيادة الدولة الاستراتيجي باستخدام أعلى المعايير الهندسية وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية والتي تجعل الدولة قادرة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.