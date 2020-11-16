أمطار غزيرة في كفر الشيخ والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت محافظة كفر الشيخ لهطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق، خاصةً المدن الشمالية، صباح اليوم الاثنين، مما تسبب في غرق معظم الشوارع والميادين، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات الكسح لشفط المياه.

وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى وإعلان الطوارئ بمختلف أجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.

وشدد المحافظ على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس، وخاصةً الأطفال، بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، وحدوث ظاهرة الرعد والبرق، حرصاً على سلامتهم، وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وفي وقت سابق، وجه المحافظ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، إضافة إلى إتاحة خدمة "واتس آب" على الرقم 01159080748، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.