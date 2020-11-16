ملامح كراسة شروط حجز وحدات أرض مطار إمبابة.. السعر يبدأ من 4940 جنيها

أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحجز 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة، أن إجمالى عدد الوحدات المُتاحة بالمشروع يبلغ 3100 وحدة سكنية، بإجمالى 158 عمارة بمساحات تتراوح بين 83 و 94 متر بنموذج معماري متميز، وأن الوزارة طرحت 41 عمارة فقط بإجمالي 820 وحدة سكنية كمرحلة أولى وأن جميع عمارات المرحلة الأولى عبارة عن 3 عمارات ملتصقة.

التقديم مستمر حتى 3 من ديسمبر القادم

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات أرض مطار إمبابة، أن التقديم لحجز هذه الوحدات، سيستمر حتى مساء 3 من ديسمبر القادم، وأن عملية الحجز الفعلي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 13 من ديسمبر القادم، وتستمر حتى مساء يوم 15 من نفس الشهر، على أن يتم إستكمال باقي مقدم جديدة الحجز للفائزين بالوحدات، خلال الفترة من 20 ديسمبر، إلى 21 من يناير القادم.

وبالنسبة لمن لم يوفق في الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، من حقه التقدم بطلب لسحب مقدم جدية الحجز، خلال 5 أيام عمل تبدأ من اخر يوم من غلق باب الحجز، وهي 20 من ديسمبر.

السماح باستخدام نظام التمويل العقاري

وسمحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تملك الوحدات بنظام التمويل العقاري حسب رغبة العميل، ويتم السداد وفقا لمبادرة البنك المركزى، لتنشيط التمويل العقاري.

كما أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، أن أقل سعر للوحدات السكنية المتاحة، بلغ 410 ألف، وهي الوحدات ذات المساحة 83 متر، وأن سعر المتر الواحد بلغ بجميع مساحات الوحدات 4940 جنيها.