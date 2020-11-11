8 خطوات للحصول على وحدة سكنية بمنطقة "أرض مطار إمبابة"

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية كاملة التشطيب وبمساحات مختلفة، على فترات متقاربة، ببعض المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته فى امتلاك وحدة سكنية خاصة به.

لذا قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإعلان عن الطرح الأول بمنطقة أرض مطار إمبابة، ويتضمن 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى.

وفقًا لما أعلنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

خطوات حجز وحدة سكنية ضمن طرح 820 وحدة بمنطقة أرض مطار إمبابة:

1- الخطوة الأولى "التقديم"، وتتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

2- يستعرض العميل كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها من يوم الاثنين القادم، الموافق 16/11/2020، لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات – الأسعار – أرقام العمارات".

3- استعراض خطوات الحجز "فيديو / مكتوبة".

4- يقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، بالضغط على "تسجيل مستخدم جديد"، عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

5- يتم إرسال رسالة "sms" بكلمة المرور، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية "اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومي".

6- تحميل صور بطاقات الرقم القومي "الزوج والزوجة"، وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على "دخول مستخدم حالي"، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

7- يتم الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم "استخراج رقم اﻻستمارة".

8- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على "تأكيد"، ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

أسلوب سداد قيمة الوحدات السكنية بالطرح الجديد:

- العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز.

- بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل.

ـ دفعة واحدة وغير مجزأة.

ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب "رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة" ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية:

- التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH".

- سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: "اسم المتقدم للحجز رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي "14 رقمًا" سارية".

- سيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

- الخطوة الثانية تتمثل في المراجعة الداخلية بالبنك.

- تتمثل الخطوة الثالثة "الحجز"، في أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: "المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة"، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني "online".

أما فيما يتعلق بنظام سداد باقى قيمة الوحدة، في حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25% بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء" من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

يتم سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2% + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

شروط الحصول على وحدة من ضمن الـ125 وحدة المطروحة:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألف جنيه سنويًا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يُعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.