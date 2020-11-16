مباحثات مصرية كورية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر هونج جين ووك، والذي تسلم مهام عمله مؤخراً حيث تمّ استعراض أنشطة الشركات الكورية المتخصصة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأكّد الملا، خلال اللقاء، أنَّ هناك العديد من المشروعات البترولية التي تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة في العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

السفير الكوري: بلادنا تتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر

وشهد اللقاء، استعراض مجالات عمل شركة "GS" الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

ومن جهته، أعرب السفير الكوري، عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل في عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز، في ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة أنَّ التعاون قائم منذ سنوات طويلة.