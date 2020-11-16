طرح 24 وحدة "إسكان قومي" في 6 أكتوبر خلال أيام: بمقدم 5 آلاف جنيه

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية عدة، كاملة التشطيب وبمساحات وأسعار مختلقة، لخدمة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصري.

وعليه، أعلنت محافظة الجيزة طرح عدد من الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، بمقدم 5 آلاف جنيه.

وتشمل الوحدات المطروحة 64 وحدة سكنية، منها: 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة خلال الفترة من 25/11/2020 وحتى 10/12/2020.

ويتمّ سداد مقدم الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، في مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر".

خطاب: لا اختلاف بين مشروع الإسكان القومي بالجيزة ومشروع الإسكان الاجتماعي في باقي المدن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عمرو خطاب، أنَّه لا يوجد اختلاف بين مشروع الإسكان القومي بمدينة الجيزة، ومشروع الإسكان الاجتماعي في باقي المدن.

وأشار "خطاب"، إلى أنَّ شروط الحجز ونظام السداد متشابهين في المشروعين، ويتمّ طرح وحدات داخلها من حين لآخر، لخدمة أبناء المدينة.

"الوطن" تسرد شروط الحجز ونظام سداد قيمة الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد، وفقًا لما أعلنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من كافة مصادر دخله على 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويًا ما يعادل 4200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل في حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.

نظام السداد:

1- يتمّ سداد 5 آلاف جنيه عند الحجز وذلك بفروع بنك الإسكان والتعمير، في: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس" بمدينة 6 أكتوبر.

2- يتمّ السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا.

3- سيتمّ التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- يتمّ إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.