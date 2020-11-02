تعرف على شروط الحجز في الـ820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة

من حين لآخر تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد كبير من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة، آخرها طرح 820 وحدة سكنية مرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة بمقدم 50 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق حلم كل مواطن بامتلاك مسكن آمن له، إذ أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 83 مترا مربعا، و100 متر مربع، بمنطقة أرض مطار إمبابة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان في بيان عنها.

المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان: لا تفاصيل عن شروط الحجز أو الفئات المستحقة

من جانبه أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّه لم يتم تحديد شروط الحصول على الطرح الجديد للوزارة البالغ 820 وحدة سكنية، مرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، بمقدم 50 ألف جنيه حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أنّه سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها للحصول على الوحدات السكنية، والفئات المستحقة لها، يوم 16 من نوفمبر الحالي، كي يتضح للراغبين في الحصول على وحدة إسكان اجتماعي، تفاصيل التقديم والحجز، ليتمكنوا من اتخاذ قرار التقديم.

خطاب: سيتم الإعلان عن تفاصيل الفئات المستحقة يوم 16 نوفمبر على الموقع الإلكتروني

وحسب ما أكد خطاب، لـ"الوطن"، سيتم الإعلان عن شروط الطرح وأسلوب الحجز والسداد والأسعار والمواقع والنماذج والمساحات على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى ضرورة دخول الراغبين في التقديم لحجز وحدة سكنية من الطرح الجديد، على الموقع الإلكتروني المعلن عنه، بتاريخ 16- 11، لمعرفة كل ما هو جديد عن الوحدات السكنية بهذا الطرح، والتقديم عليها.