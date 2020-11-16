محافظ الغربية يتفقد حركة السير وحملات مكافحة التحرش بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، الأعمال الجارية بشارع "الجلاء"، في نطاق حي ثاني طنطا، حيث تابع وضع إدارة المرور للمخاريط المرورية أمام المدارس، لتهدئة السرعة في الشارع، وذلك لحين انتهاء الطابور الصباحي بالمدارس، واطمأن على دخول كافة الطلاب.

وأكد المحافظ على إدارة المرور الالتزام بهذا الإجراء يومياً، من السابعة صباحاً وحتى انتهاء الطابور الصباحي، وكذلك في توقيت خروج الطلاب، لحمايتهم أثناء عبور الطريق، وذلك لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية.

كما تابع محافظ الغربية، خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا، اتباع السائقين للإجراءات الاحترازية، موجهاً بارتداء الكمامات، وغلق باب السيارة أثناء السير، كما رافق المحافظ لجنة شرطية لمكافحة التحرش، مشدداً على مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم، خاصةً في شارع "سعيد" بمدينة طنطا، نظراً للشكاوى الواردة من هذا الشارع.

وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمي إلى طلبات المواطنين، ووجه على الفور رئيس حي أول طنطا بتنفيذ حملة مكبرة بشارع ترعة "الشيتي"، لرفع تراكمات القمامة والإشغالات، كما وجه رئيسي حي أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع، في الصباح الباكر، قبل نزول المواطنين.

واختتم المحافظ جولته متفقداً مصنع "دفره" لتدوير القمامة، حيث تابع حركة السيارات بالمصنع، وتفقد السماد المنتج من أعمال تدوير القمامة.