الإفتاء: من يبرر التحرش بسبب ملابس الفتاة أصحاب نفوس مريضة

تحقق نيابة قسم ثان الزقازيق في واقعة اتهام طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء، داخل ميكروباص أجرة.

حيث تبين أن معيد بجامعة الزقازيق، كان يجلس بجوار فتاة فى السنة النهائية بالجامعة، وحاول ملامستها والتحرش بها، ولم يكتف أستاذ الجامعة بفعلته على حد قول الفتاة فى التحقيقات، بل أنه مارس العادة السرية أمامها، مضيفة "المتهم بدأ فى النظر لهاتفه المحمول ثم نظر إلى وحاول التحرش بي فقمت بالصراخ واستنجدت بالأهالي"

وخلال ساعات قليلة، انتشرت عدة "هاشتاجات" أطلقها أصدقاء ومعارف الطبيب من بينها "الطبيب مش متحرش"، "حق طبيب الزقازيق فين"، "الدكتور عبدالرحمن مش متحرش"، "حق الدكتور عبدالرحمن فين".

من جانبها استعرضت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، تقريرا حول تبرير ظاهرة التحرش بملابس الفتاة.

حيث أكدت الدار أن ظاهرة التحرش نكراء ومحرمة شرعاً وقانونا ومجتمعا، وإلصاق التهمة وتبريرها بأن السبب نوع الملابس الخاص بالفتاة هو تبرير لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة.

وأكدت الدار أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات في كل الأحوال والظروف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إياكم والجلوس على الطرقات»، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر» (متفق عليه).

وأوضحت الدار أن التحرش الجنسي حرام ومن كبائر الذنوب، يصدر من أصحاب الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تسول لهم التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية، وبلا ضابط عقلي أو إنساني.

وأكدت الدار أن الشرع رفض انتهاك الحرمات، وجعل الأعراض من الأسس الخمسة التي يجب الحفاظ عليها، والشرع أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.

بدوره أكد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن التحرش سلوك عدواني مناف لكل قيم الدين والإنسانية، ويستوجب العلاج الحاسم، وأن الإسلام بمنظومته التشريعية والقيمية سعى لإقامة مجتمع فاضل، تسوده قيم العفة والطهارة، وتظله شجرة الأخلاق الوارفة، وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام علي قيمة احترام الإنسان لأخيه الإنسان، وحرمة الإساءة إليه بقول أو فعل.

ووصف الأزهر، بحسب تقرير للمركز نشره عبر صفحته الرسمية، التحرش بالسعار المحموم المذموم، يبعث الألم في النفوس، ويبث الحزن في القلوب، ويبدأ من النظرات الجريئة، مرورا بالتعبيرات التي تحمل النوايا الجنسية الخبيثة غير الطيبة، والملاحقة، وكلمات المعاكسات في الشوارع والهواتف، وانتهاء بالإشارات بل والأفعال غير المرغوب فيها.

أكد الأزهر أن الإسلام حرم التحرش إطلاقا ويتم تجريم كل ألوان الإيذاء والاعتداء البدني أو النفسي؛ حتى تسير المرأة حيثما تسير وهي آمنة على نفسها، مصونة عن كل ما يجرح شعورها.