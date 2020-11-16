صور.. تجهيزات حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وضع مسئولو مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي الشبابي اللمسات الأخيرة على قصر ثقافة شرم الشيخ استعدادا للحفل افتتاح الدورة الخامسة الذي سيقام الاثنين وسط حضور عدد كبير من المسرحيين والفنانين العرب.

وكان مطار شرم الشيخ الدولي قد بدأ في استقبال ضيوف الدورة الخامسة من المهرجان، و تستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجاري، وكان أبرز الحضور حتى الآن: الفنان جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن الأردن الفنانة أمل الدباس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري، الفنان علي عليان بطل العرض الشرفي "خط التماس"، والفنان حسين طبيشات، بجانب المخرج اللبنانى قاسم إسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية لعام 2019، وكان في استقبالهم الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.

ويقدم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي سينطلق اليوم الاثنين 3 فنانين هم: الفنانة لقاء سويدان والفنانة منة بدر تيسير والفنان الشاب الشاب سيف حميدة الحاصل على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة وهو طالب بأكاديمية الفنون ويبلغ من العمر 21 عاما.

واختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي "إيزيس" للمخرج كريمة بدرير ليكون حفل افتتاح الدورة الخامسة والعرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث التي تقدم التراث علي الطريقة المعاصرة والعرض بطولة ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال -عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد وجميع أعضاء فرسان الشرق العرض تصميم ملابس وديكور إهداء -أنيس إسماعيل - أشعار - محمد زناتي - إعداد موسيقي -محمد مصطفي - إضاءة -رضا إبراهيم وتنفيذ الديكور والملابس والإكسسوار فنانو إدارات دار الأوبرا المصرية وقام بصوت روح إيزيس الفنانة - فاطمه محمد علي وتصميم وإخراج - كريمة بدير وتصميم بوستر للفنان مصطفي عوض.